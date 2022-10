Amorim aborda o mercado e as contas do título: "Vamos ter sempre uma palava a dizer..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo de sábado (20h30) em Arouca, relativo à 11.ª jornada da Liga ​​​​​​​Bwin.

Mercado: "A nossa ideia não é ir ao mercado. Temos de ver quantas competições temos, fazer contas aos jogadores... A pausa para o Mundial vai ajudar nisso, mas a nossa ideia não passar por ir ao mercado."

Turbulência do Sporting passou? "Se não ganharmos ao Arouca, a turbulência volta. Este é um dos jogos mais importantes, por ser o próximo. E porque queremos dar seguimento à sequência de vitórias no campeonato. Ganhando ao Arouca, fica tudo mais fácil para discutir o próximo jogo, contra o Eintracht."

Sporting está na corrida pelo título? "Vamos ter sempre uma palavra a dizer sobre o título."

O que espera do Arouca? "Quando mais vão ganhando mais tranquilidade têm. Têm-se libertado da pressão dos pontos. Estas equipas não se preocupam tanto com o ponto, porque os dois últimos estão mais atrás. São perigosos nas transições e nós não temos estado tão bem. Se metermos os mesmos jogadores ou se pouparmos demais não vamos ganhar nem ao Arouca nem ao Eintracht. O melhor que temos a fazer é ganhar ao Arouca. Dá-nos uma energia extra para o próximo jogo. Pecámos no jogo com o Boavista. Tivemos pouco tempo de recuperação nessa fase também."

Vira a cara nos momentos decisivos? "Não vejo bolas paradas desde o início. Tenho os meus adjuntos a ver os momentos. É para limpar um pouco a cabeça e pensar no jogo, é o único momento em que paro. O penálti com o Casa Pia sim. Se tivéssemos perdido era um momento muito importante, mais do que os títulos. Este banco é aberto e reparam. Outro treinador assume as bolas paradas defensivas e ofensivas."