Amorim aborda Nuno Mendes e Sporar: "Só quando estiverem perfilados para entrar..."

Declarações do treinador do Sporting na antevisão à final da Taça da Liga com o Braga.

Diferenças para o jogo do campeonato: "Não muitas. Talvez alguma diferença nos centrais da equipa do Braga. As ideias das equipas não têm mudado consoante os jogadores. Tem havido algumas alterações por covid-19, castigos, fadiga, mas as equipas têm continuado fortes. Cada jogo tem a sua história. Não podemos contar com nada do jogo que passou."

Nuno Mendes e Sporar, falsos positivos: "Não sei se o Sporting já lançou um comunicado ou não. Na última semana pensava que podia contar com eles e não contei. Só quando estiverem perfilados para entrar teremos a certeza (risos)".

Ainda o caso em torno dos dois jogadores: "Os factos comprovam que estávamos certos e isso é o mais improtante para nós. Não estávamos a cometer nenhum ato ilegal. Não queremos alimentar mais polémica. O facto de poderem jogar agora comprova que estávamos a dizer a verdade e isso é o mais importante."

Injustiçado?: "Não queríamos meter jogadores infetados. Foi um facto confirmado hoje: nós tínhamos razão. Obviamente o grupo ficou mais fraco. Injustiçados foram os jogadores. Erros acontecem, mas o importante é verem que o Sporting tinha razão e o seu médico fez tudo de acordo com as regras."

Golos no fim do jogo: "O mérito é dos jogadores, não é nada trabalhado pela equipa técnica. Por nós, marcávamos ao primeiro minuto, ao segundo e ao terceiro, e o jogo estava despachado."

Segunda presença seguida na final: "É muito importante, são momentos diferentes. Antes tinha outra pressão porque me tinha iniciado e era importante para mim, enquanto treinador, vencer aquele título. No Sporting agora a pressão é diferente, o grupo é muito jovem, é muito inexperiente nestas andanças. Não é muito comum vermos um clube grande, com todo o respeito pelo Braga, que já tem uma grande história também, mas a experiência neste caso está mais do lado do adversário do que do clube grande. A nossa equipa é muito jovem, mas tem uma grande ambição. Estou mais preocupado com os meus jogadores do que comigo. Quero mais que eles ganhem do que eu, porque são muito trabalhadores."