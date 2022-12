Amorim aborda marca de Coates no Sporting e confirma Essugo a titular

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (quinta-feira, 21h15), relativo à 14.ª jornada da Liga Bwin e que se disputa em Alvalade.

Coates vai cumprir 300 jogos no Sporting: "Não há ninguém novo no boletim clínico, mantém-se os mesmos. Em relação ao Coates, ele ainda é muito novo e pode continuar a evoluir. Durante anos, meteu na cabeça que era muito lento e tático, mas temos muitos anos para evoluir. Parabéns pela carreira bonita mas tem apenas um campeonato nacional e temos de exigir mais aos nossos capitães. Ele pode fazer mais e melhor e estamos cá para ajudar."

Qual o seu jogo favorito de 2022 e o que menos gostou? "Gostei do último jogo [vitória por 5-0 sobre o Braga] e gostava que não se repetissem os jogos do Marselha [na Liga dos Campeões]. Custaram-nos a passagem [aos oitavos de final] e não fomos competitivos. Destruímos o jogo no início e hipotecámos o objetivo."

Ugarte castigado, Morita lesionado... Quem joga? "O Dário [Essugo] vai ser titular porque tem respondido bem. Ele tem evoluído com a equipa técnica e só tem 17 anos. Ele é um barómetro do que podemos fazer. Estreou-se na equipa principal na época em que fomos campeões e hoje é um jogador completamente diferente, é o mais parecido que temos com o Palhinha. Gosta de aprender e vai ser titular."