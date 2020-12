Amorim aborda fases de Palhinha, Eduardo Quaresma e Sporar

Palhinha é um dos indiscutíveis no onze titular do Sporting, enquanto Sporar tem vindo a ganhar espaço, apesar da falta de golos. Eduardo Quaresma está a atravessar um pior momento e não tem sido opção.

João Palhinha: "É um jogador muito importante, muito forte fisicamente. Tendo um meio campo tão ofensivo, com o João Mário e o Matheus, temos de ter um jogador com uma boa recuperação de bola, com bom posicionamento e força física. É muito importante."

Eduardo Quaresma: "Faz parte do crescimento dos jogadores. Cada um tem o seu momento. Ele teve um bom momento na última época, depois teve covid-19, teve lesões e está a custar voltar ao seu nível. Faz parte das nossas responsabilidades, enquanto equipa técnica, de mostrar o que é jogar no Sporting, relembrar que é uma grande responsabilidade e uma dádiva. Não é fácil jogar no Sporting. Temos de aprender a lidar com miúdos, que ainda são juniores. Ele não vai a lado nenhum, é uma aposta que leva tempo. Está nas mãos deles, tal como do Tiago Tomás e do Daniel Bragança, provar que pode jogar. Todos vivem fases diferentes, está mais em baixo, mas vai recuperar. Se for preciso, vai à equipa B, mas quero-o ao pé de nós.

Sporar: "Foi muito falada uma fase em que o Sporar não jogava e apostávamos no Jovane. Agora está a trabalhar para a equipa. Não marca ele, mas marcam os outros. É porque têm uma boa ligação, e o que interessa é a equipa a marcar. Chateado está ele, eu estou muito feliz, porque a equipa continua a marcar. Quando sair da equipa é porque eu acho que não está a ser a melhor ajuda. Vamos ver este jogo, ele está com muita fome e amanhã vai ser ele e mais dez."