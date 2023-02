Amorim aborda Chermiti e a continuidade de Jovane: "Jantou em casa do treinador"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rio Ave, marcado para a próxima segunda-feira (21h15) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Sobre o adversário: "O Rio Ave joga bom futebol. Tem alguns problemas porque quer jogar com o guarda-redes. É difícil apanhar os dois médios quando estão abertos. Espero um jogo muito difícil. O Rio Ave quer jogar futebol. Temos de cansar o Rio Ave. Estamos bem, mesmo que eles nos queiram cansar a nós. O 1x1 será decisivo e temos de ser melhores, porque somos o Sporting. É um jogo difícil, contra um treinador que ganhou em todos os escalões."

Chermiti vai ser titular? "Vamos jogar com tudo, obviamente. O avançado convém não saberem. O Nuno Santos vai jogar e vai começar, vai ser ele e mais dez. Mas não significa que é um titular absoluto. Não haverá poupança."

Jovane acabou por ficar no Sporting: "Podia sair para jogar mais. Não deu. Vai ficar connosco. Está tudo bem, jantou em casa do treinador. Tem de treinar bem. Se tiver de jogar, vai jogar."

Ainda sobre Chermiti: "O Chermiti esteve um bocadinho melhor que Rodrigo Ribeiro. O Mateus Fernandes esteve aqui, portou-se bem e voltou à B. Quem não tiver espaço aqui e for miúdo, vai para a B. Os jogadores fazem o trabalho de casa. Se outros jogadores, com estatuto, saíram da equipa, os miúdos ainda mais. O Chermiti, em cada treino, corre mais. Ou trabalha no limite ou não tem hipótese. Até agora, foi sempre superando as expectativas. Ele fala com os colegas, como Rodrigo Ribeiro ou Mateus Fernandes."