Amorim aborda caso de Edwards e sobre Matheus Nunes atira: "É preciso estaleca..."

Matheus Nunes, no Boavista-Sporting

Declarações do treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Boavista no Bessa, 3-0, em jogo da 31ª jornada da Liga Bwin.

Substituições: "Manu Ugarte deu estabilidade, Daniel a qualidade que dá, Vinagre foi agressivo, chegou à área, Tabata entrou bem como sempre. Fomos bastante competentes, fomos a equipa que costumamos ser, demos poucas chances ao Boavista."

Marcus Edwards: "O Edwards tem jogado bem, sentiu o ritmo do jogo na meia-final da Taça, pode dar muito mais. Até a forma de treinar é diferente. Tem potencial para estar mais envolvido no jogo. Esteve a tapar espaços."

Matheus Nunes: "Matheus fez uma grande época, é forte fisicamente, mas sinto cansaço mental. É preciso estaleca porque ele é muito influente na equipa."