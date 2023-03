Amorim a um passo do pódio dos treinadores mais consagrados

Treinador pode comemorar este sábado a vitória 100 no comando do Sporting.

Rúben Amorim pode comemorar em Portimão a vitória número 100 ao comando do Sporting. A marca garantirá a entrada no pódio dos treinadores mais consagrados. Joseph Szabo, que liderou o clube mais de 12 anos, parece inalcançável, com 206 vitórias em 270 partidas, com uma percentagem de vitórias de 76,30%.

O treinador campeão nacional em 2020/21 pode ficar a 17 vitórias do segundo da hierarquia, Paulo Bento, para o qual até ganha, para já, na média de triunfos: os 69,24% superam os 60,31%.

Para trás vai ficar Jorge Jesus, que chegou às 99 vitórias em 158 jogos realizados nas três épocas no Sporting, com uma média de triunfos de 62,66%. Rúben Amorim pode ao encontro 144 chegar então à centésima vitória e bater o treinador que o orientou no Belenenses e no Benfica.

O jogo entre algarvios e leões tem início marcado para as 18h00 deste sábado.