Amorim, a troca de centrais e o jogo: "Sabíamos bem o que o Benfica queria fazer..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à BTV, após o empate 2-2 com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Começámos bem, com bola, com tranquilidade. Vínhamos de um de um momento difícil, mas conseguimos implementar o nosso jogo. Sabíamos bem o que o Benfica queria fazer e consegue sempre fazer, porque é uma equipa cheia de talento e muito bem treinada. Acabámos por chegar com justiça ao golo, depois o Benfica respondeu, foi sempre um jogo meio dividido, por vezes com mais bola, outras vezes com mais transições, mas acabou por ser bom jogo. Depois no fim, o Benfica um bocadinho por cima, o ambiente também ajudou. Foi um excelente jogo, foi pena não garantir os três pontos."

Entrada de St Juste: "O Reis já estava com dificuldade e depois também reparámos que o Neres ia entrar, é um jogador muito rápido. O que fizemos foi olhar para os centrais, o St. Juste ainda tem um limite de tempo, é muito rápido, pensámos que o Neres ia ter mais velocidade, o Inácio adaptou-se bem à esquerda. Olhando para os jogadores de trás que por vezes ficam sozinhos para as transições, o que estivesse mais cansado, ia sair para o St. Juste entrar."

Abordagem para a segunda volta: "Jogo a jogo, não pensar muito. Jogo a jogo como fizemos com este jogo e depois no fim logo se vê."

