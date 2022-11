Rúben Amorim, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Declarações de Rúben Amorim na sala de imprensa após o triunfo (3-0) do Sporting frente ao V. Guimarães.

A vitória: "Entrámos bem, com muita confiança e muitas oportunidades. Quando o Vitória ficou com menos um fomos ainda mais acutilantes, o primeiro golo surgiu e tivemos ainda mais confiança. É uma vitória justa, três golos e muita confiança ganha. Tenho ainda de realçar que não sofremos golos, o que foi bom."

Exibição e apoio: "Mesmo com 11, entrámos bem, muito pressionantes, mas jogar contra 10 ajudou. A nossa exibição teve também que ver com o ambiente, sentimos apoio, nem parecia que estávamos em sexto lugar na liga. Sentimos que não havia muita ansiedade, mas quero realçar que ganhamos apenas três pontos, desta vez concretizamos as ocasiões e isso torna tudo mais fácil. Toda a gente queria ganhar, era importante. Mas esta vitória não muda nada. Já tivemos vitórias destas e esta tem de ser a nossa realidade, pois precisamos de vitórias consecutivas. É apenas uma vitória, temos de continuar a ganhar e ter vitórias consecutivas."

"Amorim, a culpa não é tua", dizia uma tarja da Juve Leo: "Precisamos de toda a gente e é importante haver paz e que rememos todos para o mesmo lado. É um assunto delicado, mas como treinador preciso da ajuda de todos. Agradeço o apoio a nível pessoal, mas o importante é apoiar o Sporting e julgo que no futuro isso vai acontecer."

Pausa para o Mundial: "Como treinador, não queria que nenhum jogador fosse à seleção. Como amigo, gostava que fossem todos, pois sei que é importante para eles e para a sua valorização. Por mim ficava a trabalhar com todos. Esta equipa tem muito potencial para melhorar".