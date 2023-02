Amorim: "A revolta não serve de muito quando não é aplicada com cabeça"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o ​​​​​​​FC Porto, marcado para domingo (18h00), no Estádio de Alvalade e relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Diomandé e Bellerín já têm condições para serem titulares? "Sim, têm feito um bom trabalho. Bellerín não tinha ritmo de jogo como o Diomandé, ainda que muito diferente, mas estão aptos para jogar. A única dúvida é o St. Juste, passou mal a noite e vamos ver se recupera".

Paulinho está com fome de jogar? E a revolta do grupo na Taça da Liga pode servir de motivação? "Eu disse aos jogadores que não há revolta. É jogar futebol e temos de lidar com todos os momentos do jogo. A revolta não serve de muito quando não é aplicada com cabeça. Quanto à fome, quem não estiver com fome, não joga. Quem não está no máximo na jornada anterior e durante a semana não joga. Toda a gente sabe da importância do jogo e não quero os jogadores a pensar em mais do que isso, que têm de ganhar e que se não ganharmos é o fim do Mundo".