Amorim, a "preocupação" Ugarte e a situação de St. Juste: "Para mim é fácil perceber..."

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Rio Ave, marcado para esta quarta-feira (20h30) e referente à fase de grupos da Taça da Liga

Jogo com Rio Ave é decisivo? "Penso que é decisivo. Depois os golos vão contar, isso tem influência, mas é muito mais do que isso. Quando penso no jogo, é muito mais do que isso. É preparar a equipa, ver se melhora, continuar a não sofrer golos, jogando uma decisão, e eu acho que esta equipa está habituada a jogar estas decisões. Vamos encontrar um campo muito difícil, não sabemos se está vento ou não. Quando digo isto, é para os dois lados, mas muda as características das bolas paradas, das bolas batidas na frente, sabendo que Aziz e Boateng podem criar muitos problemas nesse aspeto. Preparámos a equipa, apesar de ser decisivo há coisas ainda maiores que isso. Ver a equipa jogar, ganhar jogos consecutivamente e não sofrer golos."

Morita: "Não falámos muito do Morita talvez por não ser no grupo de Portugal. Não teve no primeiro jogo por lesão, mas depois teve utilização. Correu muito, não me surpreende a equipa do Japão. Mesmo nas camadas jovens eles vêm a crescer a jogar juntos. Jogam muito bem como equipa. Apesar de evoluírem individualmente nestes anos, vi muito o coletivo, às vezes falta um jogador que decida mais jogos, mas não me surpreende nada a prestação do Japão. Morita teve dentro daquilo que é o jogo dele, numa equipa mais baixa e que vive de transições, o que às vezes não ajuda às características, passa mais tempo a defender. Notei-o muito adulto, cresceu muito nestes meses de competição, vem com andamento e isso é importante. O Ugarte é uma preocupação, porque teve muito tempo parado. Nota-se uma quebra alta de intensidade e temos de voltar a construir o Ugarte. Morita não. Teve jogos, correu muito, o Coates também, com o Fatawu também vamos ter de fazer esse trabalho. Vi com naturalidade boas exibições do Japão e do Morita, que é um jogador importante na seleção."

St. Juste: "St. Juste... É uma fase complicada, é fácil para mim perceber o que está a sentir porque também passei por muitos problemas físicos durante a carreira. Coisas por vezes que não têm a ver com o que ele faz no campo. Às vezes é muscular, outras vezes traumático, tem sido difícil para ele gerir essa parte, mas é um jogador muito positivo. Sofreu bastante nesta última, mas estamos a recuperá-lo. Não sabemos o tempo, mas está a recuperar outra vez. Vamos encontrar o equilíbrio, vamos conseguir que entre numa fase de bastantes jogos. Estes azares vão desaparecer com naturalidade. O importante é que a qualidade está cá. Tem muita qualidade humana também e isto faz parte da vida dele. Está a passar um mau bocado mas vai recuperar certamente."