Amorim, a vitória e um aviso aos jogadores ao intervalo: "Pouco interessam os pontos..."

Declarações do treinador do Sporting após o triunfo por 2-0 em Moreira de Cónegos.

Análise: "Mesmo com o bloco baixo do Moreirense, já tínhamos tido mais oportunidades. Aproveitámos uma segunda bola [para marcar] e tornámos mais difícil o trabalho ao Moreirense, porque tinha que avançar um pouco para tentar roubar a bola. Chegámos ao segundo golo e, depois, senti cansaço na equipa, sobretudo nos centrais. O Moreirense subiu as linhas, colocou três avançados na frente, teríamos que entender que bastavam dois toques para chegar à baliza contrária. Não tivemos tão bem na segunda parte... Acaba por ser justa a vitória."

Ausência de Gonçalo Inácio: "Foi muito em cima da hora. Entrou o Feddal para o seu lugar. Tem características diferentes, fez um bom jogo e cumpriu o que tinha de fazer. O Inácio está mais rodado e tem uma saída de bola que dá jeito nestes jogos."

Primeira titularidade de Edwards: "Deu-nos características que não tínhamos. É muito forte no lance individual, a receber entre linhas, a entrar por entre as defesas contrárias, criar desequilíbrios... Pode fazer muito mais, mas está no seu caminho. Vai aproveitar as oportunidades, sendo sempre difícil entrar na equipa, com todos os disponíveis."

Vantagem sobre FC Porto e Benfica: "Ao intervalo, disse aos jogadores que pouco interessam os pontos. Queremos é jogar bem, ganhar jogos, precisámos de derrotas do FC Porto, temos o Benfica atrás... Tudo pode acontecer porque aconteceu no ano passado. O futebol é muito imprevisível. O foco tem de ser jogar cada vez melhor."