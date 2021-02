Amorim, a chegada de Paulinho e uma nota: "Ninguém conhecia o Tiago Tomás"

Treinador do Sporting garante que o jovem avançado, formado no clube, "será titular muitas vezes".

Tiago Tomás tinha sido titular no dérbi com o Benfica, na ronda anterior da I Liga, mas, esta sexta-feira, cedeu o lugar no onze ao recém-chegado Paulinho, que assumiu as despesas no eixo atacante.

Na conferêcia de imprensa de análise à vitória sobre o Marítimo, por 2-0, Rúben Amorim falou sobre as características distintas dos dois avançados e garantiu que o jovem da formação "será muitas vezes titular".

"Ninguém conhecia o Tiago Tomás, é júnior, e esta equipa técnica apostou no Tiago Tomás. O Paulinho dá-nos coisas diferentes do Tiago Tomás, mas há coisas que o Tiago nos dá que o Paulinho é incapaz de nos dar. O TT é um avançado, mas talvez neste sistema o centro não seja a sua melhor. Não há caso para preocupação, será muitas vezes titular. Ele foi dividindo o lugar na equipa com o Sporar. Saiu o Sporar, entrou o Paulinho, temos outras dinâmicas, acho que é notória a capacidade do Paulinho de segurar jogo, de ligar... É diferente", afirmou Amorim.