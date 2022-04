Amorim, a Champions e o mercado: "Temos os alvos identificados"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Apito inicial marcado para as 20h15 de quinta-feira.

Obrigatório estar na Champions? O principal é o campeonato, ficou praticamente impossível, ficou escasso quanto a mim. Sou o treinador, deveria defender o projeto. Começámos com o mais difícil, ao sermos campeões. Tenho a certeza de que jogamos muito melhor. É esse sentimento que vai ficar se não formos campeões."

St. Juste como alvo para a defesa: "Sobre o mercado falaremos na altura certa. Temos os alvos identificados. Sabemos quem tem mesmo de ficar. Depois, falaremos das opções todas. Os jogadores têm de treinar bem, sabem que ficaram mais longe de um objetivo, podemos sempre dar a volta no dia a seguir. Basta um dia para renovarmos a nossa forma de estar, de viver a nossa profissão. Temos de jogar à Sporting, lutar por títulos. Varia de ano para ano quem ganha, temos é de estar nas decisões."

FC Porto: "O FC Porto é perigoso em todas as fases do jogo, quer em contra-ataque, quer em ataque organizado, quer em bolas paradas, quer em segundas bolas... Temos de nos focar muito naquilo que o FC Porto faz bem, mas, principalmente, naquilo que nós fazemos bem, no nosso controlo do jogo, tentar encontrar os espaços."