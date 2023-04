Amorim, a Champions e a necessidade de vender: "O Sporting não irá acabar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate no campo do Gil Vicente (0-0), em jogo em atraso da jornada 25 da Liga Bwin

Falta de maturidade: "O Arthur quando entrou tem de cruzar de pé direito. É nessa maturidade e entendimento do jogo que os jogadores têm de crescer, o talento está lá. O prejuízo são dois pontos. Sempre que há dois pontos perdidos dá uma folga ao adversário."

Acesso à Champions: "Se for o prejuízo de não ir à Liga dos Campeões, vamos fazer as contas no fim. Se sobrevivemos na Liga dos Campeões e tivemos de vender muitos jogadores... se tivermos de fazer alguma coisa o Sporting não irá acabar. Eu percebi, fazendo a ligação a tudo e não escondendo nada. A frustração não é o que se vai passar no futuro porque o Sporting tem muito valor e muito potencial. Olhamos para o jogo e não tirámos nada, tirámos um jogo e as coisas boas que tivemos não contam nada. Amanhã lá estaremos a treinar para ganhar ao Casa Pia."