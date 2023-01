Amorim, a ausência de Morita no dérbi e o mercado: "Eles vendem melhor..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o dérbi com o Benfica, marcado para as 18h00 de domingo.

Derrota na Madeira: "A equipa está sempre motivada, mas muitas das vezes noto também a inexperiência desta equipa na conquista de títulos, e isso também leva tempo a adquirir. O que temos de fazer? Temos de entrar com mais intensidade e jogar melhor com bola. Contra formações como o Marítimo, com todo o respeito, temos de jogar melhor com bola e sair melhor dos duelos individuais. Agora, vamos defrontar uma grande equipa."

Valores gastos no mercado em comparação com o Benfica: "Nós conhecemos bem a nossa realidade e essa diferença já não é de agora. Mas não nos podemos esconder atrás disso. Basta ver os sítios [no campeonato] onde já perdemos pontos. Eles estão há mais anos na Liga dos Campeões e vendem melhor. Nós sabemos da nossa realidade e temos de lidar com isso."

Morita: "O Morita está apto, mas não vai a jogo. Nós precisamos dos jogadores a longo prazo e não é treinando um dia que vai a jogo. Não é por jogarmos contra o Benfica que vamos arriscar um jogador."