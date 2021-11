Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Varzim, na quinta-feira (20h15).

Preparação: "Foram duas boas semanas e tivemos com alguns jogadores que precisavam de trabalhar algumas coisas. O Varzim já venceu uma equipa da I Divisão, o Marítimo, e temos de estar a 100 por cento. A nossa equipa vai-se apresentar forte. Tivemos um bom treino com o Estoril e preparámos já nesse jogo o encontro com o Varzim."

Varzim: "Esperamos um Varzim sem qualquer tipo de responsabilidade e motivado. Conhecemos muito bem a equipa. Não tem ganho muitas vezes no campeonato, mas tem tido empates em capos difíceis. É difícil de bater e acredita até ao fim. É um jogo e tudo pode acontecer na Taça. Vamos manter a nossa matriz e levar o nosso jogo muito a sério. Este resultado vai ter muita influência na próxima série [de jogos]."

Harmonia com os adeptos: "O ambiente que se está a viver em Alvalade depende muito dos resultados e da forma como encaramos os jogos. Se fomos jogar com o Varzim e deixarmos correr o jogo, podemos perder, somos eliminados e perdemos esta ligação com os adeptos. Portanto, facilitismo zero. Queremos ganhar, jogar bem e manter esta ligação com os adeptos."