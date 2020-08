Alvos indicados estão longe do bolso da SAD do Sporting: Amorim procura alternativas

Nomes como os de Ricardo Esgaio ou Paulinho, ambos do Braga, sempre estiveram na mente do técnico, porém, inalcançáveis. Para o lateral-direito foi já encontrada uma solução: Pedro Porro

O mercado de transferências do Sporting não está a ser fácil, nem se perspetiva que continue a sê-lo, isto porque os alvos indicados como primeira opção pelo técnico Rúben Amorim estão, na sua maioria, praticamente descartados por força da dicotomia existente entre as pretensões dos emblemas que detém os direitos económicos desses mesmos atletas e a parca capacidade financeira dos leões para conseguir atingir os patamares financeiros que lhes estão a ser exigidos.

É uma situação normal no quadro negocial de qualquer equipa, é certo, porém tal poderá levar a várias indefinições em torno da constituição do plantel que vai, ao que tudo indica, apresentar-se ao trabalho na próxima segunda-feira, na Academia.

Nesta fase, apurou o nosso jornal, a estrutura do futebol profissional dos leões, liderada por Frederico Varandas - coadjuvado pelo diretor desportivo Hugo Viana -, e o treinador Rúben Amorim têm acentuado as reuniões em torno da constituição do plantel, sobretudo no que tem a ver com os nomes que possam ainda ser objeto de negociações.

Os exemplos são muitos e basta olhar para alguns dos nomes que foram sendo noticiados pelo nosso jornal e que de facto estiveram debaixo de olho de Rúben Amorim. Comecemos precisamente por aquele que é já um processo praticamente consumado e que será certamente replicado: a contratação de Pedro Porro.

Construção do plantel para a próxima temporada deverá sofrer alguns atrasos face ao pretendido, isto devido à redefinição de prioridares no presente mercado de transferências

O nome que Rúben Amorim colocou desde a primeira hora no lote de reforços a Frederico Varandas foi o de Ricardo Esgaio, lateral-direito do Braga formado em Alvalade e pelo qual os arsenalistas colocaram como fasquia negocial os 20 milhões de euros (M€) da cláusula de rescisão. Os dirigentes leoninos, numa primeira fase tentaram englobar Esgaio numa negociação conjunta, mas esbarraram nas pretensões do presidente António Salvador. Foram ainda envolvidos Ivanildo e Gelson Dala no acordo, no entanto a vontade de receber apenas dinheiro como compensação ditou o fim das negociações. O Sporting avançou então para a alternativa, no caso Pedro Porro, que chegará por empréstimo de duas temporadas.

O mesmo está a acontecer como nomes para a defesa, por causa da indefinição em torno de Feddal (ver peça à parte), no meio-campo em que Fransérgio esteve a ser considerado, como no ataque, onde extremos como Ricardo Horta ou Wanderson são demasiado caros. No caso do brasileiro, os leões ainda estão em curso conversações com o Krasnodar, mas o negócio é complexo (ver página 14). Na frente, um jogador com as características de Paulinho, do Braga, deseja-se como alternativa a Sporar, contudo os 30 M€ pedidos afastam o negócio.