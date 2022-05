Alvo número um do Sporting para a defesa viu do banco a queda do Bayern

Jeremiah St. Juste, recuperado de lesão, foi suplente no Mainz.

Alvo prioritário do Sporting para a próxima época, o central Jeremiah St. Juste voltou ontem, sábado, a sentar-se no banco do Mainz, de onde assistiu ao triunfo (3-1) sobre o Bayern.

Operado a um ombro em janeiro, o jogador neerlandês, de 25 anos, fez a sua última partida - de um total de nove esta época - a 22 de janeiro.

Na véspera do encontro, o treinador Bo Svensson já tinha explicado que não contava com o defesa para o desafio com os bávaros, mas deixou entender que este pode ser opção nas duas últimas jornadas da Bundesliga.

À beira de entrar no último ano de contrato, St. Juste é a opção número um dos leões para reforçar o lado direito do centro defensivo. Contudo, o Sporting não está sozinho na corrida pelo jogador e nos primeiros contactos com o Mainz o clube de Alvalade não chegou aos valores pretendidos pelos alemães: exigem no mínimo 10 M€.