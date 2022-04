Alvo do Sporting analisado à lupa: "É verdadeiramente supersónico"

Fotografia: Site oficial do Mainz

Jeremiah St. Juste, central do Mainz

Diretor do Arminia Bielefeld conhece bem o central Jeremiah St. Juste, desejado pelos leões, e avalia eventual aquisição.

Jeremiah St. Juste é um alvo prioritário do Sporting para a próxima época.

Os leões estão empenhados em garantir um defesa central de créditos firmados, até porque Feddal está de malas aviadas para sair, e o neerlandês do Mainz, de 25 anos, encaixa no perfil desejado: joga preferencialmente pelo lado direito - Rúben Amorim quer utilizar, no futuro, Gonçalo Inácio mais vezes à esquerda - e é conhecido pela sua velocidade.