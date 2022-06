Alvo do Sporting afirma: "O tempo deu-me razão pela escolha que fiz"

Roberton brilhou no Vélez Sarsfield e rumou ao Almería

Robertone está de férias e com regresso marcado a Espanha. Sporting está interessado no médio.

Robertone é um dos nomes fortes do plantel do Almería e o Sporting está interessado em contratar o médio argentino de 25 anos. De férias no país natal, o jogador aguarda por definições quanto ao futuro, mas mostra-se tranquilo e pronto a voltar a Espanha.

"A 6 de julho apanho um voo para Almería e no dia 8 apresento-me no estádio", afirmou ao meio "3200 El Código del Deporte", dizendo-se feliz: "Senti a mudança, mas encontrei gente amável, numa cidade tranquila. O tempo deu-me razão pela escolha que fiz. A organização do clube é impecável. Melhorei o meu temperamento e celebrar a subida de divisão foi até aqui o maior marco da minha carreira."

Robertone cumpriu a segunda temporada no Almería, totalizando 58 jogos e oito golos marcados. Na Argentina deu-se a conhecer no Vélez Sarsfield.