Alvo do Sporting aborda o futuro: "Vamos ver se surge alguma oferta"

Robertone com a camisola do Almería

Robertone, médio argentino, disse à ESPN que a prioridade é continuar no futebol europeu.

Alvo do Sporting nesta janela de mercado, Robertone goza férias com a família na Argentina, enquanto não tem o futuro decidido. Em declarações à ESPN, o médio mostra-se tranquilo e diz que, nesta altura, "o pensamento está em voltar ao Almería", clube com o qual tem contrato e que representa desde o verão de 2020. "Tenho de me apresentar na pré-temporada, mas vamos ver se, ao longo do tempo de preparação, surge alguma oferta. Se não surgir, continuarei feliz e muito cómodo", vincou.

O argentino também falou sobre alguns rumores que o ligaram ao River Plate em janeiro, no qual garantiu que "não passaram disso", reiterando o desejo de continuar na Europa. "Sempre foi a minha ideia e era o sonho que pude cumprir ao assinar pelo Almería. Logicamente, a minha prioridade é continuar no continente europeu", explicou Robertone.

Já há algum tempo que este é um nome que está na mira dos responsáveis leoninos e o interesse acentuou-se à medida que o negócio de Palhinha com o Fulham começou a avançar. Na época passada, Robertone efetuou 27 jogos e apontou quatro golos, tendo sido um dos mais influentes na campanha de sucesso do Almería, que regressou à principal liga espanhola. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas os leões estão a tentar negociar por um valor muito inferior.