Alvalade já vendeu cerca de 35 mil bilhetes para o jogo entre Brasil e Senegal

Ainda é possível adquirir bilhetes para o jogo particular desta terça-feira até às 17h00.

O Estádio José Alvalade vai receber esta noite um jogo particular entre o Brasil e o Senegal, tendo já sido vendidos cerca de 35 mil bilhetes, com a venda a manter-se disponível na plataforma oficial até às 17h00, três horas antes do apito inicial (20h00).

Os ingressos - disponíveis no site cbf.bymeoblueticket.pt - têm um custo a partir dos 20 euros, estando também à venda bilhetes com hospitalidade e setores corporate, que incluem diferentes serviços de comida e bebida, com preços entre os 95 e os três mil euros.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as autoridades recomendam o uso de transportes públicos na deslocação até ao estádio, sendo que a abertura de portas está prevista para as 18h30.