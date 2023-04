Allegri, os disponíveis para o Sporting e a discussão com Paredes: "Está frustrado..."

Declarações do treinador da Juventus, em exclusivo à Sky Italia, antes do confronto com o Sporting, referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa e marcado para esta quinta-feira (20h00)

Lesionados: "Vlahovic e Alex Sandro estão aptos, De Sciglio não."

Como está Pogba? "Ele está bem e, por isso, estamos felizes. Está disponível e estará no banco esta quinta-feira. Esperamos que ele melhore."

Tridente ofensivo? "Não sei, esta quinta veremos, mas até podemos jogar com quatro na frente."

Discussão com Paredes: "Houve uma troca de ideias. Leandro tem jogado menos, mas jogou muito no começo. Está um pouco frustrado, mas, da minha parte, as escolhas são apenas feitas com base no que vejo."