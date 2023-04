Allegri e o momento de Vlahovic: "Até houve críticas a Cristiano Ronaldo..."

Declarações de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa e marcado para esta quinta-feira (20h00)

Críticas a Vlahovic: "Até houve críticas a Cristiano Ronaldo, que esteve os primeiros cinco jogos sem marcar quando aqui chegou. Um avançado é valorizado por isso, mas ele tem melhorado muito a nível técnico. O Vlahovic tem 22 anos, acontece com toda a gente, também acontece com os maiores, numa época há momentos em que as coisas correm menos bem. O Dusan tem de manter a calma, manter o equilíbrio, o que é importante e difícil. Há um caminho que ele deve percorrer. Não esqueçamos que, no ano passado, havia gente que não queria ver o Rabiot em campo, se não estou errado. Ou estou errado? Não sou muito bom em tecnologias, mas tenho boa memória. Mas aqui as opiniões mudam como o vento muda em Livorno. Dusan tem características próprias, é muito bom, é jovem, e não é que esteja menos forte agora. Ele não tem marcado golos, mas estou feliz com o que tem feito."

Diferendo com Leandro Paredes: "Na segunda-feira de Páscoa, comemos bem, estava um dia lindo. Houve uma conversa com o Leandro, porque o quisemos a todo custo, por isso entendo a frustração e pode ter momentos de nervosismo. Faz parte do jogo. O importante é que todos estejam focados nos últimos 60 dias da temporada. Há muitos que não jogam e faço as escolhas pelo bem da equipa. Confio em quem tenho à minha disposição. Toda a gente jogou comigo este ano, estou feliz por ele ter tido essa reação, significa que ele quer jogar estes dois últimos meses."

Situação de Paul Pogba: "Pogba está convocado, veremos se joga esta quinta. O importante é que ele fez alguns treinos com a equipa sem interrupções. Se pudermos ter os melhores nesta parte final, seria muito importante. Não nos podemos esquecer que a temporada ainda é longa, restam nove jogos do campeonato e esperamos que sejam mais 4,5 ou 7 entre a Liga Europa e a Taça de Itália. Dezasseis jogos é muito, temos que ser fortes para jogarmos sempre no máximo."