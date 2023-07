Alhassan Yusuf alvo de abordagem do Sporting

Médio do Antuérpia estará entre os alvos dos leões, que terão feito uma primeira abordagem junto do clube belga.

Alhassan Yusuf, médio nigeriano de 22 anos que pertence ao Antuérpia, voltou a ser apontado como alvo do Sporting para a nova temporada. De acordo com o portal "SCORENigeria", os leões terão feito uma abordagem formal junto dos belgas para garantir a contratação do jogador, que também será pretendido pelo Estrasburgo.

O Sporting procura um médio-centro e o campeonato belga foi um dos que Rúben Amorim e a sua equipa de analistas estudou detalhadamente, de modo a detetar possíveis alvos. Ueda, avançado do Cercle Brugge, por exemplo, foi um dos que esteve na mira e referenciado caso a contratação de Gyokeres falhasse, nesse caso para a posição de avançado.

Ainda assim, ao que O JOGO pôde saber, o clube esteve concentrado nas recentes transações de jogadores, priorizando as oficializações de Gyokeres e José Ángel para depois estudar os alvos para o centro do terreno.

O jogador de 22 anos foi preponderante na manobra do Antuérpia nos últimos dois anos e ganhou uma Taça da Bélgica e a última edição da Jupiler League, conseguindo um campeonato muito ansiado.