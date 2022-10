Alexandropoulos perdeu o comboio: exibição com o Varzim e resposta nos treinos explicam

Grego sem minutos em três jogos, apesar da indisponibilidade de Morita no último. Amorim quer maior evolução tática do reforço. Exibição na Póvoa de Varzim, na primeira titularidade, ficou aquém e a resposta dada em treino levou a reparos.

Sotiris Alexandropoulos perdeu espaço no meio-campo do Sporting, um cenário improvável até pela lesão de Morita. Em Arouca, Rúben Amorim chamou Essugo para fazer descansar Ugarte na primeira parte, utilizando Pedro Gonçalves no posto de Morita, que se lesionou em Londres. Nesse jogo com o Tottenham, Alexandropoulos ainda aqueceu, porém foi Mateus Fernandes a subir ao relvado, tal como sucedera com o Casa Pia, dias antes.

Há três jogos sem minutos, o reforço vindo do Panathinaikos, sabe O JOGO, está a pagar a exibição pouco satisfatória diante do Varzim, para a Taça de Portugal, jogo em que somou a primeira titularidade pelo Sporting, mas no qual saiu ao intervalo.