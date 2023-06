Alexandropoulos não conta para o Sporting e está longe de Feyenoord e Estugarda

Jogador continua por colocar e não conta para Rúben Amorim. Ao que O JOGO apurou ainda não tem convites

Sotiris Alexandropoulos é um jogador que o Sporting pretende colocar no próximo verão e não faz parte das opções de Rúben Amorim para a equipa principal. Foi avançado o interesse de Feyenoord, dos Países Baixos, e Estugarda, porém nenhum dos clubes terá contactado o representante do jogador para uma possível transferência.

Sabe O JOGO que o grego não é opção para o lugar de Kokçu, que rumou ao Benfica, e o Estugarda, que acolheu Tiago Tomás no último ano e meio, não tem interesse no médio ex-Panathinaikos. A "Kicker" afirma mesmo que o jogador "não se enquadra no perfil pretendido."

O Sporting está atento aos alvos nos Países Baixos, nomeadamente os laterais direitos Milan van Ewijk, do Heerenveen, e Sugawara, do AZ, logo mantém contactos com emblemas locais. No caso do Estugarda, existiram conversas recentes quanto à situação de TT, que rumará, tudo indica, ao Wolfsburgo. Vender Alexandropoulos é um dos desejos para este verão em Alvalade e os leões vão tentar colocar o jogador que compraram em agosto de 2022 por 4 milhões de euros e que deixou de ser aposta após ter sido titular no jogo que ditou a eliminação da Taça de Portugal, na Póvoa de Varzim.