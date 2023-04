Alexandre Mestre: "É preciso um homem-golo de créditos firmados"

Sócio leonino aponta necessidade premente

Em declarações a O JOGO, Alexandre Meste, antigo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, defende a contratação no próximo defeso de um avançado com provas dadas.

"Houve lesões e infortúnios que atrapalharam muito, mas são precisas mais e melhores soluções no plantel, nomeadamente um homem-golo de créditos firmados", disse, quando questionado sobre a irregularidade de resultados na corrente temporada, ao nível do campeonato nacional.

Apesar disso, o sócio do Sporting mostra-se confiante para o duelo com Juventus, apesar de não acreditar na subida aos três primeiros lugares do campeonato: "Muito confiante para quinta-feira. O Sporting ao nível do que jogou com Arsenal e em Turim ultrapassa a Juventus. Quanto à qualificação para a Liga dos Campeões, via campeonato infelizmente já não creio ser viável. Só via Liga Europa.