Alessandro Zanoli: revelados os valores da alegada proposta do Sporting

Zanoli, à esquerda, com a camisola da Sampdória

Jogador italiano pertence aos quadros do Nápoles.

Alessandro Zanoli, ala direito do Nápoles, continua a ser a prioridade de Rúben Amorim para preencher o corredor direito e lutar com Ricardo Esgaio e Geny Catamo (este visto mais como um extremo pelo treinador) pela titularidade. Informações oriundas de Itália, esta quinta-feira, asseguram que a SAD leonina apresentou uma oferta de dez milhões de euros, mais dois em bónus, para garantir o jogador de 22 anos. Na proposta apresentada estará ainda estipulado 15 por cento de uma futura venda.

O Nápoles dará uma resposta definitiva nos próximos dias.

Zanoli, formado no Nápoles, foi cedido à Sampdória na temporada transata. Numa primeira abordagem, os leões estudaram a hipótese de negociar o empréstimo de Zanoli, mas a resposta da direção do Nápoles foi muito clara, admitindo apenas a cedência definitiva do jogador.

Amorim tem outras opções em carteira, mas continua a a pressionar Frederico Varandas para que o eleito seja mesmo Zanoli. A estratégia, de resto, tem dado resultado, uma vez que o técnico tem visto os seus pedidos concretizados.