Alemães loucos por bilhetes para o decisivo jogo com o Sporting

Adeptos do Frankfurt agitados com o jogo em Alvalade

Eintracht Frankfurt procura repetir em Alvalade a enchente da época passada em Barcelona.

Nas redes sociais proliferam já os adeptos do Eintracht Frankfurt desesperados à procura de bilhetes para o encontro da equipa alemã a disputar no Estádio José Alvalade, na próxima terça-feira, para a Champions.

Aliás, correu ontem, quinta-feira, a informação de que terão mesmo estado adeptos deste emblema nas imediações do recinto dos verdes e brancos, na tentativa de adquirirem ingressos junto de sócios do Sporting, mediante o pagamento de um preço bem acima do custo real dos ingressos. Esta tática já foi utilizada pelos adeptos do Eintracht em outros jogos internacionais nos anos mais recentes, como aconteceu, por exemplo, na época passada, quando estiveram nas bancadas do Camp Nou, casa do Barcelona, cerca de 30 mil alemães para assistir ao encontro a contar para os quartos de final da Liga Europa. Destes, cerca de oito mil tinham comprado ingressos a sócios do Barça.

O cenário pode repetir-se com o Sporting, mas na net circulam também vários apelos de adeptos leoninos a pedir aos sócios do clube que não cedam a ofertas alemãs, mesmo que a venda dos ingressos lhes proporcionem lucro acentuado.

À entrada para a derradeira jornada, Sporting e Frankfurt têm sete pontos no Grupo D da Champions, liderado pelo Tottenham, com mais um. Um empate chega aos leões para chegarem aos oitavos de final.