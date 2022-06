"Além do Sporting, há mais cinco clubes interessados no Franco Israel"

Franco Israel está nos planos do Sporting

Pablo Boselli, empresário do guarda-redes, coloca "mais cinco clubes interessados" no jogador da Juventus



Apesar de, como O JOGO já explicou, Franco Israel estar com um pé no Sporting, ainda não é possível dar como definitivamente fechada a sua transferência. Segundo o empresário do atleta da Juventus, a única certeza neste momento é a de que este vai deixar a Juventus, mas frisando, no entanto, que os leões não estão sozinhos nesta corrida.

"Certamente que Franco Israel vai sair da Juventus porque tem de jogar. Além do Sporting, há mais cinco clubes que estão interessados nele", afirmou Pablo Boselli em declarações à Rádio "Sport 890", do Uruguai.

Como O JOGO já avançou também, há um entendimento entre os clubes para uma transferência definitiva de Israel por 1,2 milhões de euros, com a Juve a assegurar para o seu lado 40 por cento do passe do internacional sub-20 uruguaio.