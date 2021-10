Alcochete recebe formação em psicologia durante dois dias

Orador Carlos Fernandes, da Academia de Ténis Rafael Nadal, foi à Academia dar palestras a coordenadores e treinadores.

O departamento de psicologia do Sporting organizou durante dois dias, terça e esta quarta-feira, uma ação interna de formação sobre psicologia no desporto e convidou Carlos Fernandes, atual diretor do departamento de psicologia da Academia de Ténis Rafael Nadal, para dar conselhos como orador, inserindo a ideia no Modelo Centrado no Jogador que, recentemente, foi valorizado com um prémio da ECA.

Formado na área e com experiência na vertente clínica, organizacional e enquanto formador, Carlos Fernandes esteve em Alcochete para abordar a relevância e a aplicabilidade da psicologia numa Academia de alto rendimento, partilhando o seu conhecimento sobre uma área fundamental na formação e desenvolvimento de jovens atletas.

No primeiro dia, a vertente organizacional e suas inerentes responsabilidades esteve direcionada aos coordenadores da Academia, enquanto nesta quarta-feira a formação terá sido mais específica e dirigida para os treinadores leoninos do pólo EUL e também da Academia, fomentando a psicologia como área de otimização para o rendimento dos jovens jogadores.