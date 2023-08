Ala direita do Sporting em semana decisiva e Zanoli estará a forçar saída do Nápoles

Lateral pretende sair para ter mais minutos de jogo

Hugo Viana continua a trabalhar para contratar um lateral direito que seja alternativa a Ricardo Esgaio e Geny Catamo no Sporting e que se destaque pela capacidade de desequilibrar. Os próximos dias serão determinantes para perceber o esforço financeiro possível e atacar a posição que tem sido um dossiê com imensos contratempos e que nos tempos mais recentes passou a ter dois nomes no topo das preferências: Zanoli e Fresneda.

O primeiro tem 22 anos, é italiano, e representa o Nápoles onde é suplente de Di Lorenzo. Contudo, o clube não mostra abertura para deixar sair o jogador e, no sábado, o treinador Rudi Garcia reafirmou que conta com o lateral. O espanhol de 18 anos, do Valladolid, trata-se de uma grande promessa com um elevado valor de mercado, a rondar os 15 M€, e seguido por emblemas ingleses, italianos e espanhóis. O Sporting espera que alguns tubarões não avancem pelo ala, o que dificultaria a eventual contratação, e irá seguir a estratégia utilizada com Gyokeres e Hjulmand, jogadores que convenceu a mudarem-se para Lisboa com o projeto desportivo do clube.

No entanto, apesar do técnico do Nápoles ter afirmado contar com Zanoli e da preferência dos leões recair em Fresneda, parece que o jogador do campeão italiano estará a forçar para ter luz verde para um novo empréstimo. De acordo com Gianluca Di Marzio, o lateral pretende ter minutos de jogo e terá vários clubes interessados, como Génova, Torino, Bournemouth e... Sporting.