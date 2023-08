Al Nassr de olho em Marcus Edwards

Clube de Cristiano Ronaldo poderá avançar com proposta pelo britânico do Sporting

O Al Nassr está atento a Marcus Edwards e poderá avançar com uma proposta pelo britânico que alinha no Sporting. O emblema que tem Cristiano Ronaldo e Sadio Mané nas fileiras é orientado por Luís Castro e noticia-se na Imprensa saudita que o extremo do Sporting entra na equação para o ataque.

O canhoto, hábil com a bola no pé, seria uma peça a equacionar no xadrez do Al Nassr, até porque Castro riscou Anderson Talisca, ex-Benfica, da Liga dos Campeões Asiática. O brasileiro deverá sair e espera-se uma proposta do Besiktas pelo seu concurso.

Edwards custou 7,7 milhões de euros e o Sporting tem, neste momento, 65% do passe do jogador formado no Tottenham. O atacante de 24 anos tem uma clausula de rescisão de 60 milhões de euros. Tem 68 jogos e 15 golos em pouco mais de ano e meio de leão ao peito.