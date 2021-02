Ainda o interesse em Tiago Tomás: a estratégia delineada pelo Sporting

O Sporting está protegido por uma cláusula de 60 milhões e fala-se que os ingleses podem chegar aos 22,8 M€.

O Arsenal tem os olhos postos em Tiago Tomás e, segundo revelou o "The Sun", já encetou contactos com o Sporting para assegurar o avançado verde e branco para a temporada 2021/22. Ao que O JOGO apurou, a estratégia da SAD já está delineada e passa por esticar a corda ao máximo, sabendo que boas vendas são fundamentais para a saúde financeira do clube e que os valores da cláusula (60 M€) são, no atual contexto, difíceis de atingir.

Assim, a SAD verde e branca vai tentar resistir ao assédio dos gunners, dentro do possível, mas os encaixes financeiros são necessários... Segundo o The Sun, o clube inglês tem vários relatórios de Tiago Tomás e, numa altura em que está a analisar os jogos do Benfica por causa da eliminatória da Liga Europa que se avizinha, ficou cativado e impressionado com a exibição do número 19 no dérbi. Nessa partida, TT foi quebra-cabeças pela velocidade e movimentos, arrancando dois amarelos e deixando várias vezes colegas em boa posição para rematar.

O dérbi do início deste mês foi visto pelo técnico Mikel Arteta e pelo diretor desportivo Edu Gaspar, sendo que este, de acordo com a publicação, já encetou mesmo conversações exploratórias com Hugo Viana, responsável pelo mercado dos leões. O objetivo dos gunners é garantir rapidamente Tiago Tomás para a próxima temporada, para se adiantar à concorrência que possa surgir. Conhecedores da elevada cláusula de rescisão, o Arsenal poderá chegar aos 22,8 milhões de euros (20 milhões de libras), mas a SAD verde e branca quer... mais.

O The Sun menciona até a frustração do clube de Londres por ter falhado, há cerca de vinte anos, a contratação do craque Cristiano Ronaldo, quando Arsène Wenger estava ao comando do clube. Esse falhanço não se apaga da memória do Arsenal, que não quer perder outro talento em bruto e em progressão - com a devidas diferenças...

Ascensão meteórica

Promovido por Rúben Amorim ao plantel principal, Tiago Tomás aproveitou a paragem competitiva gerada pelo primeiro confinamento, em 2020, para depois, no regresso, se ir integrando na equipa principal (tinha subido pouco antes dos juniores aos Sub-23). Somou cinco partidas em 2020/21 e acabou a temporada avaliado em 1 M€ pelo sítio especializado em mercado Transfermarkt (valorizou, entretanto, até aos 6 M€).

Renovou com o Sporting no último ano, até 2025, e esta época está a afirmar-se, a discutir uma das vagas da frente no onze, tendo já alcançado os 25 jogos, nos quais apontou cinco golos e fez três assistências.



Ainda com idade de júnior, TT vive um sonho e está grato a Amorim pela oportunidade, que agarrou com esforço e dedicação. "Trabalhar com Amorim está a ser um privilégio. Foi quem me lançou e tem sido muito bom", disse recentemente o camisola 19.

O técnico não lhe tem poupado elogios: "Ninguém o conhecia e esta equipa técnica apostou nele. O que o Tiago nos dá o Paulinho é incapaz de dar. E é isso que é bom ter no plantel. Estamos a formar para manter a equipa, com Tabata, Tiago Tomás... Depois muda muito de um momento para o outro, mas a ideia é fazer equipa para muitos anos. Entrar na Champions dará capacidade para segurar a juventude toda, que sem a Liga dos Campeões não vamos conseguir de certeza."