Ainda o castigo a Rúben Amorim: "Sérgio Conceição foi expulso oito vezes e... 23 dias de suspensão"

Rúben Amorim foi expulso no final do Sporting-Famalicão

Declarações de Miguel Braga, porta-voz do Sporting, esta segunda-feira no canal de televisão do clube leonino

" O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, nessa qualidade, foi expulso oito vezes, com direito, digamos assim, a 23 dias de suspensão. As quatro expulsões do Rúben no Sporting dera direito a 36 dias de suspensão. Perguntam se é uma perseguição... Pensem pela sua própria cabeça, mas o critério não é igual para os dois, porque um foi expulso o dobro das vezes que o outro", disse Miguel Braga, porta-voz do Sporting, esta segunda-feira no canal de televisão do clube leonino.

Em causa, ainda o castigo a Rúben Amorim, que depois da expulsão no final do Sporting-Famalicão foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 15 dias de suspensão. "O Rúben já falou sobre o assunto. Está em causa um diz que disse. O Rúben é conhecido pela forma franca com que aborda os jornalistas, as conferências, os jogadores... Ele admite parte das palavras, apenas admite que não disse a sua totalidade", afirmou.