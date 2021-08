"Ainda não percebi a dimensão de ser chamado à seleção"

Ugarte foi convocado, em agosto passado, pela primeira vez pelo selecionador do Uruguai, pelo que será opção em três embates de qualificação para o Mundial

À chegada ao Aeroporto Internacional de Carrasco, no Uruguai, esta segunda-feira, o médio Manuel Ugarte, reforço do Sporting para esta época, admitiu, por entre satisfação confessa, que está a inteirar-se do que significa jogar pelo próprio país.

"Ainda me custa a assimilar, mas estou muito contente por estar com a seleção principal. Estou tranquilo e contente com esta vinda à seleção [do Uruguai], mas ainda não percebi a dimensão que tem", afirmou o jovem centrocampista.

Questionado pela rádio local 'Sport890', meio que tratou de cobrir a chegada de vários atletas convocados pelo selecionador uruguaio Óscar Tabárez, sobre a mudança de patamar em Portugal, Ugarte denotou a maior exigência do Sporting.

"São dois patamares, cada um com os seus objetivos, mas ambos te dão experiência e aprendizagem. Se este [Sporting] é mais importante? Sem dúvida. É o campeão de Portugal, com tudo o que implica", apontou o médio de 20 anos.

No passado dia 17 de agosto, pouco mais de uma semana após ingressar e se estrear no Sporting, Ugarte foi pela primeira vez convocado por Óscar Tabárez para integrar a seleção do Uruguai, que vai realizar três jogos de apuramento para o Mundial'2022.

O jogador do Sporting, contratado no defeso de verão ao Famalicão, fará parte das escolhas para defrontar o Perú (2 de setembro), a Bolívia (dia 5) e o Equador (dia 9), pelo que pode somar a primeira internacionalização.