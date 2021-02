Ainda não há Paulinho nos trabalhos para o Dragão

Avançado deve falhar FC Porto, Santa Clara e Tondela

O plantel do Sporting prosseguiu esta quarta-feira a preparação para o encontro diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, a realizar no próximo sábado à noite.

Paulinho foi o único ausente da sessão de trabalhos e, tal como O JOGO informou na sua edição em papel de hoje, o avançado contraiu uma lesão no tendão da coxa esquerda um dia antes do confronto com o Portimonense.

Num contexto extremamente otimista, Paulinho estará disponível para competir dentro de 15 dias, o que significa que deve falhar FC Porto, Santa Clara e Tondela.

O plantel volta a treinar esta quinta-feira na Academia, pelas 10h00, à porta fechada.