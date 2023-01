"Ainda falta discutir detalhes, mas Chermiti está feliz no Sporting"

Pai do avançado Chermiti (18 anos) que fez a estreia na equipa principal do Sporting no dérbi com o Benfica, confia que negociações para a renovação vão chegar a bom porto

Youssef Chermiti cumpriu um sonho, ao estrear-se pela equipa principal do Sporting, ainda para mais num dérbi com o eterno rival Benfica. O avançado de 18 anos substituiu Paulinho, aos 79 minutos, e até podia ter sido o herói dos leões caso tivesse aproveitado a última ocasião da equipa, aos 90"+2".

Um dia depois do referido encontro, O JOGO, falou com Noureddine Youssef, pai e agente do atacante que revelou não apenas como o filho viveu a estreia, mas também deu conta de como estão as negociações para a renovação do contrato que, recorde-se, é também desejada por Rúben Amorim, conforme assumiu na conferência de Imprensa pós-jogo - "Se assinar um novo contrato não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo [Ribeiro] e Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra", disse o técnico.