Ainda a suspensão de Rúben Amorim: Sporting recorreu para o TAD

Rúben Amorim viu três jogos consecutivos do Sporting na bancada

Pedido entrou no Tribunal Arbitral do Desporto no dia 30 de abril, sexta-feira.

O Sporting recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) sobre a suspensão de 15 dias aplicada a Rúben Amorim, na sequência da expulsão no final do empate frente ao Famalicão, em jogo a contar para a 26ª jornada da Liga NOS.

O pedido entrou no TAD no dia 30 de abril, já depois de o castigo do treinador ter terminado.

De recordar que Rúben Amorim viu três jogos dos leões a partir da bancada: vitória (0-1) no terreno do Farense, na sexta-feira dia 16 de abril, empate (1-1) na receção ao Belenenses, na terça-feira dia 20, e triunfo em Braga (0-1), no dia 25.