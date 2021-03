Ainda a dívida por André: FIFA ameaça com novas sanções ao Sport Recife

Presidente Milton Bivar revelou que clube poderá ver proibições de inscrição alargadas e ser impedido de realizar negócios internacionais.

Caso não regularize brevemente a dívida de 907 mil euros pelo negócio do avançado André, que remonta a 2017, junto do Sporting, o Sport Recife irá ver a FIFA avançar com novas - e duras - sanções, nomeadamente o alargamento dos prazos de proibição de inscrição de jogadores, assim como a impossibilidade de, durante três meses, os pernambucanos realizarem negócios internacionais.

Esta segunda-feira, e numa curta conversa com o "Jornal do Commercio", Milton Bivar, presidente do emblema de Pernambuco, revelou precisamente que o organismo está a pressionar o clube com esse cenário de agravamento de sanções, que passam apenas pela inacessibilidade à plataforma BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, que tem como fim a inscrição de jogadores.

Recorde-se que era intenção do Sport Recife utilizar parte das receitas do Brasileirão para pagar quase metade da dívida ao Sporting, que pretende, porém, receber a totalidade numa só tranche.