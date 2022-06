Declarações de Aurélio Pereira, figura ímpar do Sporting, conhecido como "Senhor Formação" por ter descoberto algumas das maiores estrelas do clube, nas comemorações do 20.º aniversário da Academia.

Quem será o próximo talento a sair da Academia? "Se soubesse... Cada vez tenho mais dúvidas sobre os talentos, porque agora são todos craques. Antigamente, aparecia um ou outro. Agora há Cristianos Ronaldos por todo o lado e os pais querem ser Jorge Mendes."

Qual o momento que destaca nestes 20 anos? "Duas coisas foram fundamentais: a criação da Academia e de um departamento de recrutamento. Somos pioneiros, são dois momentos fantásticos. Podemos ter jogadores e instalações, no passado só tínhamos jogadores. Somos profissionais, quando era treinador éramos amadores, e quando se criou a academia foi preciso profissionalizar toda a equipa."

Qual a importância de um treinador como o Rúben Amorim que tem apostado na formação? "A administração traça o perfil do que se pretende fazer, o treinador é um funcionário do clube e tem de corresponder à chamada. Rúben Amorim tem correspondido à chamada, interessa-se pela formação e troca impressões com os treinadores."