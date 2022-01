Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado cedido pelo Sporting ao Estugarda.

Tiago Tomás é reforço do Estugarda, oficializou este domingo o clube alemão. O avançado segue para o penúltimo classificado da Bundesliga por empréstimo do Sporting, durante 18 meses - até junho de 2023 - com opção de compra.

Pelo Sporting, TT fez três golos em 24 jogos esta temporada, a terceira desde que se estreou no plantel principal dos leões. No palmarés, leva um campeonato, uma Supertaça e duas Taças da Liga.