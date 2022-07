Agora é oficial: Rochinha é reforço do Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ex-jogador do V. Guimarães apresentado na tarde desta quarta-feira. Fica com cláusula de 45 milhões de euros

O Sporting oficializou a contratação de Rochinha ao V. Guimarães. Depois de uma primeira imagem nas redes sociais de uma "rochinha" no relvado de Alvalade, eis agora que surgiu a oficialização. O avançado assina até 2026 e fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Depois de passar pelas formações de Fc Porto e Benfica, o atacante de 27 anos atuou ainda no Boavista FC, no Standard de Liège, da Bélgica, e no Bolton, de Inglaterra. Custa ao Sporting dois milhões de euros.

Neste defeso o Sporting já contratou Jeremiah St. Juste, Morita, Franco Israel e Diogo Abreu.