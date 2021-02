Paulinho é oficialmente jogador do Sporting: conheça os valores da transferência

Paulinho reforça o ataque do Sporting

Internacional português muda-se para Alvalade no derradeiro dia do mercado de inverno.

O Braga confirmou esta segunda-feira a transferência de Paulinho para o Sporting, oficializando o negócio que foi marcando a atualidade no último dia do mercado de inverno.

Os leões pagam 16 milhões de euros (acrescidos de IVA) ao emblema arsenalista por 70 por cento do passe do ponta de lança, com Sporar e Borja a fazerem o percurso inverso.

Os bracarenses referem ainda que, mediante a apresentação de uma proposta futura de 25 milhões de euros ou superior ao Sporting por Paulinho, caso os leões não a aceitem, terão de pagar ao Braga "a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7,5 M€)".

Sporar, por sua vez, segue para Braga a título de empréstimo e é a SAD dos minhotos que suporta os encargos salariais do esloveno, ficando com opção de compra de 7,5 milhões de euros. "Caso não exerça esta opção, garante um direito de vitrine mínimo de 10 por cento, que poderá chegar a 15% conforme o valor de uma futura transferência na janela do próximo mercado", acrescenta o clube arsenalista.

Quanto ao defesa colombiano Borha, o Braga adquiriu 100 por cento do passe por três milhões de euros, acrescida de IVA e mecanismo de solidariedade. O Sporting aceitou ainda suportar "a diferença salarial do jogador entre o seu contrato anterior e o contrato que celebrou com a Braga", válido por quatro épocas e meia.

Leia o comunicado do Braga:

"O SC Braga vem informar sobre todos os contornos do negócio que motivou a transferência definitiva do jogador Paulinho para o Sporting CP por 16 milhões de euros (70% do passe), e em sentido inverso, a contratação de Borja e Sporar.

A SC Braga - Futebol, SAD, chegou a acordo com a Sporting CP SAD para a transferência definitiva dos direitos desportivos e de 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (PAULINHO) pela quantia de 16.000.000,00€, acrescida de IVA. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da total e única responsabilidade do Sporting CP SAD.

Acrescente-se que, mediante proposta de transferência futura de 25.000.000,00€ ou superior para a compra do jogador em questão, caso a Sporting CP SAD opte por não a aceitar, terá de pagar à SC Braga - Futebol, SAD a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7.500.000,00€).

Para além da quantia acima referida, a Sporting CP SAD cede a título de empréstimo à SC Braga - Futebol SAD o jogador Andraz SPORAR até final da época 2020/21, suportando integralmente os encargos salariais com o jogador. A SC Braga - Futebol SAD fica ainda com opção de compra de 7.500.000,00€, e caso não exerça esta opção, garante um direito de vitrine mínimo de 10%, que poderá chegar a 15% conforme o valor de uma futura transferência na janela do próximo mercado.

Mais acordou a transferência definitiva do jogador Cristián BORJA para a SC Braga - Futebol, SAD, incluindo a aquisição de todos os seus direitos (desportivos e económicos), pela quantia de 3.000.000,00€, acrescida de IVA e mecanismo de solidariedade. Esta contratação só foi possível porque a Sporting CP SAD aceitou suportar a diferença salarial do jogador entre o seu contrato anterior e o contrato que celebrou com a SC Braga - Futebol SAD. Refira-se que o internacional colombiano assinou um contrato válido por 4 anos e meio."