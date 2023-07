Agente de Gyokeres em Londres para fechar transferência para o Sporting

Sporting fez proposta de 21,5 milhões de euros

A transferência de Victor Gyokeres do Coventry para o Sporting poderá ficar fechada nas próximas horas. O agente do sueco está em Londres e vai acelerar o processo de saída do avançado do clube inglês, revela Fabrizio Romano.

O Sporting, recorde-se, apresentou uma proposta de 21,5 milhões de euros, que será por agora a mais alta na mesa do Coventry, depois da desistência de outros emblemas devido às exigência do clube detentor do passe.

O agente de Gyokeres tentará desbloquear e acelerar a transferência para Alvalade, desejada pelo atleta que termina contrato em 2024.