Agente de Franco Israel assegura: "No Sporting estão encantados" 

Guarda-redes uruguaio está a ser negociado pelo Sporting.

Franco Israel está entusiasmado com a transferência e só aguarda o entendimento entre Sporting e Juventus.

"No Sporting estão encantados com o Franco e têm um projeto para ele além do empréstimo. Os clubes estão a falar (...) É um projeto lindo para o Franco, pois estamos a falar de uma grande equipa que disputa a Liga dos Campeões e, ao mesmo tempo, é mais acessível que a Juventus, onde os guarda-redes são monstros", declarou Pablo Boselli, empresário do guardião, à rádio uruguaia "Sport 890" frisando que "primeiro tem que haver um acordo entre os clubes".