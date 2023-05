AG de acionistas da SAD do Sporting aprecia e aprova salários

Acionistas são esta terça-feira chamados a votar as alterações e aumentos às remunerações dos órgãos sociais

Tem esta terça-feira lugar, a partir das 18h00, no Auditório Artur Agostinho uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da SAD, tendo como ponto único da ordem dos trabalhos "apreciar e aprovar as alterações na remuneração fixa a introduzir na Política de Remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade propostas pela Comissão de Acionistas, para vigorarem a partir do exercício de 2023/24", conforme anunciado aquando da convocatória.

O ponto único na Assembleia Geral Extraordinária visa alterar a remuneração fixa a partir do exercício 2023/24. Previsto aumento de 32% para Varandas e de 45% para os administradores executivos.

A proposta da Comissão de Acionistas, que tem motivado alguma contestação, propõe para Frederico Varandas, presidente do Conselho de Administração, um aumento de 32 por cento, passando de 182 mil para 240 mil euros por ano de salário fixo. Já os vice-presidentes passariam de 131 mil para 190 mil euros, uma subida até 45 por cento.

Propõe-se ainda que os administrados não executivos, até aqui sem remuneração fixa, fiquem com um vencimento igual ao do presidente do Conselho Fiscal da sociedade, de sete mil euros.

Movimento manifesta-se contra

Na véspera da AG da SAD, o "Movimento Hoje e Sempre Sporting" emitiu um comunicado pedindo que as novas remunerações dos órgãos sociais da SAD sejam discutidas em Assembleia Geral do clube. Para este grupo de associados, esta questão não deve ser decidida apenas por "um círculo restrito de acionistas, como são as AG da Sporting SAD", lembrando que "pelo facto de o Sporting Clube de Portugal ser o detentor da maioria do capital da Sporting SAD (por via direta e indireta, através da Sporting SGPS), é sabido que toda e qualquer proposta apresentada será sempre aprovada pela maioria representativa das ações detidas pelo clube e pela SGPS".