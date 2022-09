AG da SAD do Sporting: 11 pontos aprovados e política de remunerações na agenda

Bernardo Ayala, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Sporting

Declarações de Bernardo Ayala, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

A Assembleia Geral Extraordinária da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, realizada na noite da passada quinta-feira, aprovou por maioria os onzes pontos da ordem de trabalhos.

"A Assembleia Geral foi excelente mais uma vez, foi muito concorrida e compareceu um número muito relevante de acionistas. O debate foi muito vivo, com total liberdade de expressão dos acionistas, que fizeram perguntas e declarações e obtiveram esclarecimentos, e também da parte dos órgãos sociais, que explicaram o que tinham a explicar. Os trabalhos decorreram de forma exemplar, com um debate respeitoso", afirmou Bernardo Ayala, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Segundo revelou, está a ser ponderada uma nova AG o início de 2023 para discutir a política de renumerações. "Há três razões fundamentais para isso. Primeiro, já passaram quatro anos desde que foi elaborada a primeira proposta de política de remunerações. Entretanto, tem de ser atualizada à luz das muitas voltas que o mundo deu. A segunda razão tem a ver com o facto de há poucos dias, já não a tempo desta Assembleia, ter recebido um relatório sobre entidades de um universo semelhante ao Sporting, e esse estudo difere daquele em que nos baseamos há quatro anos. Ou seja, há uma nova visão sobre esta matéria e esse relatório veio comprová-lo. A terceira razão é porque sentimos que há um desfasamento grande entre as remunerações efetivas dos titulares dos órgãos sociais da Sporting SAD e dos titulares dos órgãos sociais de outras SAD que são relevantes para efeitos de comparação", vincou. "Cumpriu-se um mandato com base numa determinada política de remunerações e está-se agora a iniciar um novo mandato. É um tema que tem de ser visto para os próximos quatro anos de forma autónoma e desligada de outros pontos da ordem de trabalhos", completou sobre o tema.

Confira os pontos que estiveram em discussão e a respetiva votação, divulgados pelo Sporting:

"1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2022. A proposta apresentada no ponto 1 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções;

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2022. A proposta apresentada no ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.323 votos a favor, 13 votos contra e 21 abstenções;

3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade. A proposta apresentada no ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.318 votos a favor, 15 votos contra e 24 abstenções;

4. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26º-G, n.º 4 do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, respeitante ao exercício 2021/2022. A proposta apresentada no ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.308 votos a favor, 27 votos contra e 21 abstenções;

5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício de 2021/2022. A proposta apresentada no ponto 5 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.308 votos a favor, 29 votos contra e 20 abstenções;

6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2022/2023. A proposta apresentada no ponto 6 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.307 votos a favor, 27 votos contra e 23 abstenções;

7. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 7 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.326 votos a favor, 10 votos contra e 21 abstenções;

8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 8 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções;

9. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 9 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 10 votos contra e 2 abstenções;

10. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 10 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 10 votos contra e 3 abstenções;

11. Deliberar sobre a eleição da comissão de acionistas, prevista no art. 18º dos Estatutos, para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 11 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 12 votos contra e 1 abstenção."